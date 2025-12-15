Declarações do treinador-adjunto do Estrela, Luís Silva, à SportTV, após a derrota por 3-1 ante o FC Porto, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo:

«Orgulhosos pela forma como os jogadores deram tudo. Ia ser um jogo difícil, contra o primeiro classificado. Acho que é unânime que tem feito um trajeto fantástico até aqui. Estamos orgulhosos pela forma como os jogadores competiram.»

«Conseguimos, durante toda a primeira parte, não tendo o controlo da posse de bola, ter o controlo das ações ofensivas do FC Porto. Sofremos o penálti num lance que não representava grande perigo e, do ponto de vista defensivo, cumprimos. Ficámos um pouco aquém com bola.»

«Na segunda parte já viemos com outra disposição, conseguimos ligar algumas vezes e conseguimos o empate num lance bem trabalhado. Depois, tivemos a infelicidade de o empate não durar muito. E foi o jogo. Mas orgulhosos do empenho de todos.»