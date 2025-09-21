Por Arménio Pereira*

As duas equipas encontraram-se no Estádio João Cardoso sem que qualquer uma delas tivesse, à sexta jornada da Liga, conhecido o sabor da vitória.

O Estrela da Amadora, com mais dois pontos na tabela classificativa que o seu adversário, empatou três vezes até ao momento. O Tondela apenas uma, por isso, ambas tinham bem presente a pressão de ter que ganhar.

Responsabilidade acrescida para a equipa da casa, que perante os seus adeptos não queria deixar fugir a oportunidade de conseguir o primeiro triunfo. No entanto, a equipa da Reboleira, que tinha despedido o técnico José Faria na passada terça-feira, procurava o efeito positivo da «chicotada psicológica». O comando técnico da equipa foi entregue ao adjunto Luís Silva.

Nos primeiros 20 minutos, o Tondela perdeu demasiadas bolas no meio campo e dessa forma permitiu que a equipa do Estrela da Amadora pudesse chegar à baliza contrária com algum perigo. Perante essa intranquilidade tondelense, as decisões precipitadas dos lisboetas no momento de atirar à baliza fizeram com que o mercador não se alterasse. No último quarto de hora da primeira parte, a equipa da casa melhorou bastante. Jordy, após boa jogada de Hodge na direita, cabeceou à barra (29m).

O Tondela vivia de ações individuais, mas estava bem melhor que o Estrela da Amadora e Pedro Maranhão (37m) voltou a criar muito perigo com um remate rente ao poste esquerdo da baliza de Renan Ribeiro. Um minuto depois, Ivan Cavaleiro fez o mesmo para defesa segura do guarda-redes. Em cima do intervalo, um novo cabeceamento de Jordy obrigou o guarda-redes a evitar que a bola entrasse na linha de golo.

Na primeira jogada da segunda parte, Jordy desmarcou-se dentro da área e rematou cruzado para golo, mas estava em fora de jogo com o VAR a confirmar a infração. Bernardo Schappo também ameaçou de cabeça, tal como, Ivan Cavaleiro (51m) num remate potente fora da área. Com as substituições operadas por Ivo Vieira, o primeiro sinal de que alguma coisa podia mudar foi a jogada que se seguiu de ataque rápido, com Pedro Maranhão a rematar ao lado com muito perigo (59m).

A partir daqui o jogo entrou na fase mais deprimente, com nenhuma das equipas a conseguir ter discernimento suficiente para fazer algo diferente.

Os nervos apoderaram-se dos jogadores e à medida que se aproximava o apito final, essa tendência acentuou-se com esse nervosismo a estender-se às bancadas. Nos cinco minutos de descontos, o Tondela tentou o tudo por tudo, mas já era tarde de mais para conseguir chegar à primeira vitória no campeonato. Que continua adidas.

Brayan Medina teve uma grande oportunidade para dar a primeira vitória ao Tondela já nos descontos, com um cabeceamento que proporcionou uma defesa milagrosa a Renan Ribeiro.

No final do jogo, o treinador Ivo Vieira teve de ouvir a contestação dos adeptos da casa.

A figura: Renan Ribeiro, uma autêntica muralha

Esteve sempre seguro entre os postes. Transmitiu confiança à equipa nos momentos mais complicados. A defesa da tarde foi feita nos descontos (90+4m), quando o central Brayan Medina se elevou mais alto que toda a gente para um cabeceamento de cima para baixo. O guarda-redes brasileiro negou essa possibilidade, mantendo o nulo no marcador e evitando a derrota da equipa.

O momento: os últimos quartos de hora de cada uma das partes do Tondela

Apesar de continuar a perseguir a primeira vitória nesse período, a equipa de Ivo Vieira merecia ter feito a festa do golo. Precipitação e nervosismo voltaram a ser madrastos para a equipa da casa que se mantém em último lugar.

Negativo: o nervosismo de ambos os lados

Os nervos tolheram as duas equipas que continuam a perseguir a primeira vitória. Esse é provavelmente um dado que faz a diferença nesta altura com os dois conjunto a não conseguirem expor o que melhor sabem devido a três pontos que tardam em chegar.