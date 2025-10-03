João Nuno, novo treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Gil Vicente deste sábado [15h30], a contar para a oitava jornada da Liga.

Adeptos podem esperar um Estrela que vai sempre entrar para ganhar

«Primeiro que tudo, quero agradecer a forma, até agora, muito boa como temos sido recebidos e deixar uma mensagem clara aos adeptos, que podem esperar um Estrela que em todos os jogos, independentemente do estádio, irá entrar para ganhar e este será um estádio muito difícil para as outras equipas poderem aqui vencer.»

Treinador está preparado para a estreia

«Vamos a Barcelos jogar para ganhar e começar a pôr uma identidade que quero ter nas minhas equipas. Foi o que nos trouxe até aqui e estou completamente preparado e feliz por esta estreia.»

Primeira semana de trabalho positiva

«Agrada-me bastante porque em pouco tempo acredito que vamos estar perto das minhas ideias e a equipa está preparada para isso. Gostei muito do que assisti nesta primeira semana de treinos.»









