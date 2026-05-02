Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador, após o triunfo (3-2) sobre o Estrela da Amadora. O técnico destaca a capacidade de reação da sua equipa.

Análise ao jogo

«Entrámos bem, depois no momento em que cometemos o erro tivemos a reação que não devíamos ter. Ficamos adormecidos, sabíamos qual era a abordagem do Estrela, mastigar o jogo, mas cometemos erros muito cedo e a reação não foi a melhor, tanto é que nem sabia se mexia logo na equipa ou não, não que o Assis e o Stjepanovic estivesse mal, mas precisávamos de outras coisas. Mas, depois fomos o Moreirense que temos sido. Damos demasiado aos adversários, a equipa coloca-se várias vezes em situações complicadas, mas depois foi a nossa imagem de marca, uma equipa ambiciosa. Nem sempre estivemos bem, o jogo teve mais coração do que aquilo que que queria, mas acho que é muito merecido, porque uma equipa que não quis jogar futebol. Desde o primeiro pontapé de baliza a perder tempo, não é algo que compreenda e que faça sentido e fico feliz porque o futebol nos premiou. Precisámos de meter muito coração no jogo, acho que a vitória é muito merecida».

Luís Semedo

«É um caso muito especial. Acho que tem tudo para ser um jogador de elite. A forma como, a saída do Schettine, a pressão que acabou por colocar sobre ele próprio, teve dificuldade em lidar, os jogos não estavam a ser fáceis. Não foi fácil gerir esta situação, que estes momentos sirvam para ele crescer e que entenda que com a atitude certa pode ser um jogador diferenciado. Não deixámos de acreditar nele, sentimos que nos podia ajudar e fico feliz com ele».

Penáltis

«Um pouco sem explicação. Já disse que não me sinto competente para analisar o desempenho dos árbitros, seguem recomendações e tentam explicar nas reuniões. O segundo penálti, dando uma mera opinião, os árbitros têm marcado penáltis que não são. Mas, nem chega a ser erro da nossa parte, honestamente. Pusemo-nos a jeito, tem sido muito assim. Todos nós, eu incluído, temos de olhar para isto no sentido de crescer, aprender, o erro vai sempre acontecer, mas reduzir ao máximo estes erros. A este nível os erros pagam-se caro e nem sempre vamos compensar os erros e sair com os três pontos».