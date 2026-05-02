Vasco Botelho da Costa: «Precisámos de meter muito coração no jogo»
Técnico lamenta que «apenas uma equipa quis jogar»
Técnico lamenta que «apenas uma equipa quis jogar»
Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador, após o triunfo (3-2) sobre o Estrela da Amadora. O técnico destaca a capacidade de reação da sua equipa.
Análise ao jogo
«Entrámos bem, depois no momento em que cometemos o erro tivemos a reação que não devíamos ter. Ficamos adormecidos, sabíamos qual era a abordagem do Estrela, mastigar o jogo, mas cometemos erros muito cedo e a reação não foi a melhor, tanto é que nem sabia se mexia logo na equipa ou não, não que o Assis e o Stjepanovic estivesse mal, mas precisávamos de outras coisas. Mas, depois fomos o Moreirense que temos sido. Damos demasiado aos adversários, a equipa coloca-se várias vezes em situações complicadas, mas depois foi a nossa imagem de marca, uma equipa ambiciosa. Nem sempre estivemos bem, o jogo teve mais coração do que aquilo que que queria, mas acho que é muito merecido, porque uma equipa que não quis jogar futebol. Desde o primeiro pontapé de baliza a perder tempo, não é algo que compreenda e que faça sentido e fico feliz porque o futebol nos premiou. Precisámos de meter muito coração no jogo, acho que a vitória é muito merecida».
Luís Semedo
«É um caso muito especial. Acho que tem tudo para ser um jogador de elite. A forma como, a saída do Schettine, a pressão que acabou por colocar sobre ele próprio, teve dificuldade em lidar, os jogos não estavam a ser fáceis. Não foi fácil gerir esta situação, que estes momentos sirvam para ele crescer e que entenda que com a atitude certa pode ser um jogador diferenciado. Não deixámos de acreditar nele, sentimos que nos podia ajudar e fico feliz com ele».
Penáltis
«Um pouco sem explicação. Já disse que não me sinto competente para analisar o desempenho dos árbitros, seguem recomendações e tentam explicar nas reuniões. O segundo penálti, dando uma mera opinião, os árbitros têm marcado penáltis que não são. Mas, nem chega a ser erro da nossa parte, honestamente. Pusemo-nos a jeito, tem sido muito assim. Todos nós, eu incluído, temos de olhar para isto no sentido de crescer, aprender, o erro vai sempre acontecer, mas reduzir ao máximo estes erros. A este nível os erros pagam-se caro e nem sempre vamos compensar os erros e sair com os três pontos».