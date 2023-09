Após o fim do jogo entre Estrela da Amadora e Sp. Braga, um apanha-bolas encheu-se de coragem e pediu uma fotografia a Ricardo Horta e a Pizzi, dois jogadores bracarenses.

O técnico do Sp. Braga, Artur Jorge, estava por perto e acabou por fazer o papel de fotógrafo. Um momento simples que irá ficar para sempre na memória do apanha-bolas.



Lembre-se que o jogo terminou com a vitória dos arsenalistas diante do Estrela por 4-2.



Veja:

O Sp. Braga também partilhou o momento nas redes sociais: