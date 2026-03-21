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Há 1h e 48min
VÍDEO: médio do Estrela atravessa relvado de joelhos para celebrar goleada
Momento insólito protagonizado pelo angolano Alex Sola após triunfo por 4-0 sobre o Casa Pia
Momento insólito protagonizado pelo angolano Alex Sola após triunfo por 4-0 sobre o Casa Pia
O Estrela da Amadora goleou o Casa Pia, por 4-0, na abertura da 27.ª jornada e o jogo ficou marcado por um momento insólito protagonizado por Alex Sola.
O médio angolano da equipa tricolor atravessou de joelhos o relvado da Reboleira no final de um jogo em que disputou os 23 minutos finais.
Vale a pena ver o momento captado pelas câmaras da transmissão televisiva, que não deixou ninguém indiferente.
Alex Sola celebrou a vitória de forma diferente 🥹#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #CFEstreladaAmadora #CasaPiaAC pic.twitter.com/ujRlnB8xIM— sport tv (@sporttvportugal) March 20, 2026
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