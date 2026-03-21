O Estrela da Amadora goleou o Casa Pia, por 4-0, na abertura da 27.ª jornada e o jogo ficou marcado por um momento insólito protagonizado por Alex Sola.

O médio angolano da equipa tricolor atravessou de joelhos o relvado da Reboleira no final de um jogo em que disputou os 23 minutos finais.

Vale a pena ver o momento captado pelas câmaras da transmissão televisiva, que não deixou ninguém indiferente.