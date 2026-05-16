O Estrela da Amadora garantiu a manutenção na Liga. Mas, para isso, foi preciso sofrer. A equipa de Cristiano Bacci perdia (2-1) em casa do Sp. Braga. Com o empate no Casa Pia e Rio Ave (1-1), os tricolores ocupavam lugar de play-off.

Pois bem, a «loucura» aconteceu. Lekovic, que já havia marcado o primeiro golo do encontro, bisou em tempo de compensação (90+6m), para restabelecer o empate na partida. Curiosamente, o central tirou a camisola e viu o segundo amarelo - e consequente vermelho.

Com este resultado (2-2), o Estrela volta a subir ao 15.º lugar, que dá a manutenção. Empurra, desta forma, o Casa Pia para 16.º (lugar de play-off), no qual irá enfrentar o Torreense (terceiro da II Liga) pela permanência na Liga. Já o Tondela desceu de forma direta.