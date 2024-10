Na noite deste domingo, na nona ronda da Liga, Estrela da Amadora e Vitória de Guimarães empataram a dois golos.

Na Reboleira, Nuno Santos assinou um golaço, na sequência de um canto cobrado por Tiago Silva à esquerda. Estavam decorridos 43 minutos.

Pouco depois, aos 45+1m, Bucca marcou para os anfitriões, forçando o empate na pausa.

No segundo tempo, de penálti, Tiago Silva (69m) e Rodrigo Pinho (84m) também se evidenciaram.

Desta forma, e ao cabo de quatro rondas sem vencer, o Vitória é sexto classificado, com 15 pontos. Por sua vez, o Estrela permanece no 16.º posto, mas alcançou o Boavista (15.º), com seis pontos.

Ora veja o resumo deste encontro.