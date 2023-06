O Estrela da Amadora assegurou a presença na Liga em 2023/24, depois de vencer o Marítimo nos penáltis, este domingo, na segunda mão do play-off.

Nos 90 minutos, os tricolores até perderam por 2-1, o mesmo resultado com que tinham derrotado os insulares no Estádio José Gomes e, depois de o marcador não sofrer alterações no prolongamento, foram mais eficazes nos castigos máximos.

O Marítimo, refira-se, desce à II Liga.

Veja o resumo da partida: