Com apenas uma vitória conquistada nos últimos cinco jogos, o Estrela da Amadora visita o reduto do Famalicão este sábado e José Faria sabe com o que contar no recinto dos visitantes.

Em declarações aos jornalistas, o técnico destacou um ambiente difícil que vai encontrar e garante que apenas está focado naquilo que pode controlar, ainda que o «fator casa» possa complicar as contas dos tricolores.

«É tudo muito difícil, sabemos que o Famalicão vai jogar perante um público que apoia muito a sua equipa numa zona do país diferente, esperemos que com um bom tempo. É um ambiente difícil, nunca é fácil jogar em Famalicão, com o apoio dos seus adeptos, contra uma equipa recheada de bons talentos e um treinador que começa, aos poucos, a cimentar a sua posição», referiu.

«Analisamos o adversário, adaptamos na maior parte das vezes em função do estádio, do contexto, do adversário, quem poderá jogar ou não, mas não controlamos o que está do outro lado, apenas controlamos as nossas ações. Às vezes, as entradas não são favoráveis, mas, com o passar do tempo, as equipas começam a assimilar os processos, as coisas começam a fluir», acrescentou o técnico.

O jogo entre Famalicão e Estrela da Amadora está marcado para este sábado, a partir das 15h30, no Estádio Municipal de Famalicão.