João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Arouca por 3-1, na 13.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Arouca

«Foi um jogo em que não entrámos bem. O Arouca tem dois cantos, sem descobrir o espaço que queríamos trabalhar e até ao intervalo só dá Estrela. Tivemos ocasiões para fazer mais golos. Sabíamos que o jogo não estava fechado, o Arouca não tinha nada a perder e com nove, joga e vai para cima de qualquer forma. Tivemos várias oportunidades para fazer o 3-0 e houve facilitismo da nossa parte. Não posso olhar para isso de outra forma, permitir ao Arouca ter cantos, o golo é mérito do jogador do Arouca e pôs o Arouca a acreditar. Fazemos o 3-1 e a vitória é justa.»

Postura do Estrela diante do Arouca

«Gostei da postura da equipa até certo ponto da segunda parte. Permitimos demasiado para quem tinha nove jogadores. Até esse momento do golo do Arouca reagimos e somámos três pontos importantes para nós. Temos muito trabalho pela frente, esta ainda não é uma equipa como eu gosto. Sinto que os jogadores acreditam na ideia, em Alvalade perdemos e não estivemos ao nosso nível, mas é um jogo sempre difícil para qualquer equipa. Era importante somar 14 pontos e continuarmos a andar para a frente.»

Primeiro triunfo no Estádio José Gomes

«O jogo que mais gostei foi o do Rio Ave e no final levámos zero pontos para casa. É bom ganhar aqui, como foi bom ganhar por 5-3 fora de casa. Esta intranquilidade vem de termos vários jogadores com pouca experiência de Liga e a equipa sente-se demasiado, vamos precisar de trabalho tático e mental. Não estamos aflitos sequer na classificação, mas estamos a fazer o nosso campeonato. Temos sido competitivos desde que cheguei, todos os outros podíamos ter sacado pontos e ter feito mais.»