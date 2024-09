César Peixoto, treinador do Moreirense, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa, após a derrota por 2-1 frente ao Estrela da Amadora:

[Má entrada da equipa no encontro, com um golo logo a abrir?]

«Perdemos o jogo nos primeiros minutos, não podemos entrar desta maneira, estávamos avisados, jogando em casa, o Estrela ia criar um ambiente complicado para nós. Condicionamos o jogo à partida, sofremos dois golos e temos de melhorar nesse aspeto. Acho que depois crescemos no jogo, criámos mais oportunidades e quisemos mais jogar do que o adversário. O Estrela teve muitas paragens e assistências da equipa médica aos jogadores. Quebraram-nos o ritmo e sinto que o Estrela vence mais por demérito nosso do que mérito deles. Fomos a melhor equipa, mas isso não chega.»

[O que disse aos jogadores para a segunda parte?]

«Ao intervalo não corrigi muita coisa, era mais uma questão de sermos competitivos e sermos fortes nas segundas bolas, entrámos no jogo a não saber muito bem que Estrela íamos encontrar. Mesmo assim não justifica os golos que sofremos. Foi muito mais a mentalidade competitiva da equipa que vaio ao de cima e que deveria ter vindo logo ao início. Acabámos por ficar mais por cima do encontro, mas os primeiros 20 minutos retiram-nos do encontro.»

[Moreirense com cinco jogos consecutivos sem vencer, o que tem de mudar? Expulsão e troca de palavras com o árbitro?]

«Cinco jogos consecutivos sem vencer? Vínhamos de cinco jogos sem vencer, com o Benfica podíamos ter vencido, contra o Famalicão também demos o máximo, mas é uma equipa que está bem no campeonato. Quanto ao caminho, nó sabemos qual é, não nos vamos desviar dele e temos de perceber o que temos de melhorar, não podemos entrar em falso nestes jogos. Expulsão? A única coisa que disse foi “É falta, chame o VAR”, foi a única coisa que disse, não faltei ao respeito a ninguém. Só sei que este vermelho retira-me deste e do próximo jogo, acho que a falta estava ali e todos viram. Não sei se o VAR após reverter a decisão do lance também não pode reverter o cartão vermelho. A minha reação teve a ver com uma falta muito mal ajuizada.»