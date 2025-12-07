Uma expulsão alterou o rumo de um jogo que parecia ser equilibrado entre duas equipas da metade inferior da tabela. Alex Pinto viu vermelho, Kikas surpreendeu o guarda-redes e Abraham Marcus confirmou o segundo para o Estrela da Amadora, que saiu para o segundo tempo a com uma vantagem confortável e a jogar contra dez.

No segundo tempo, uma reação do Arouca e um autêntico golaço de Fukui, que não teve cabeça fria para impedir Vasco Seabra de ficar a jogar com apenas nove elementos.

No Estádio José Gomes encontraram-se duas equipas que perderam por 4-0 na última jornada e procuravam acrescentar pontos e fugir à luta pela permanência. Entrou melhor o Arouca, controlou a posse da bola e o Estrela teve dificuldades para sair a jogar desde trás.

Ainda assim, as duas equipas não conseguiram criar lances de verdadeiro perigo para ambas as balizas, até ao minuto 19. Um contra-ataque lançado por Abraham Marcus só não terminou em golo porque no momento do remate, o ex-FC Porto não conseguiu enquadrá-lo com a baliza de Mantl.

Ora, tudo parecia apontar para um jogo dividido, mas a expulsão de Alex Pinto mudou tudo. O árbitro começou por mostrar cartão amarelo ao lateral português, só que após rever as imagens no monitor reverteu a decisão e aplicou o vermelho direto. Pior para Vasco Seabra só mesmo o que aconteceu pouco depois.

Com tempo e espaço para cruzar, Kikas parecia optar por isso mesmo, só que com (ou sem) intenção, a bola levou o caminho da baliza e enganou Mantl. O guardião nada conseguiu fazer para evitar o 1-0 e o estádio veio abaixo. Este momento transformou por completo o jogo e os tricolores ampliaram a vantagem aos 34 minutos.

Kikas começou por permitir uma intervenção atenta de Mantl, que nada conseguiu fazer para impedir o golo de Abraham Marcus, numa resposta perfeita ao cruzamento de Stoica. Nada se alterou até ao intervalo e as equipas recolheram aos balneários com o 2-0 no marcador.

O segundo tempo arrancou com um «bis» de pontapés de livre por parte de Jovane Cabral, valendo apenas as intervenções seguras de Mantl. Do outro lado e quando nada o fazia prever, o Arouca reduziu a desvantagem com um momento de levantar qualquer estádio. Fukui aproveitou um mau alívio da defesa tricolor e rematou de primeira, sem qualquer hipótese para Renan Ribeiro.

Agora, se há forma de borrar a pintura, é certamente a que utilizou o jovem médio japonês. Num lance a meio-campo, sem qualquer perigo iminente, Fukui cometeu falta «grosseira» e o árbitro acabou por mostrar cartão vermelho direto ao jogador do Arouca, após rever as imagens no monitor.

A jogar com apenas nove elementos, o Arouca nunca baixou a intensidade e obrigou sempre o Estrela a manter-se ativo defensivamente. Já em cima do minuto 90, Rodrigo Pinho foi lançado na profundidade, trocou as voltas ao guarda-redes e atirou para o 3-1. Este triunfo permite ao Estrela subir posições na classificação e condena Vasco Seabra à sexta derrota consecutiva.

A Figura: Kikas

Intenso como sempre e solto na frente de ataque do Estrela, o avançado português esteve na origem do primeiro golo, aos 29 minutos. No que pareceu ser um cruzamento, a bola levou uma trajetória diferente e enganou o guardião do Arouca, beijando as redes da baliza. Pouco depois, assistiu Abraham Marcus para o 2-0, no mesmo lance em que ele próprio podia ter finalizado melhor.

O Momento: expulsão de Alex Pinto

Decorria o minuto 24 do encontro, quando o lateral português comete falta sobre Paulo Moreira. O árbitro até começa por mostrar apenas cartão amarelo ao camisola 78 do Arouca, só que reverte a decisão quando acaba por rever as imagens no monitor. Este lance deixa os visitantes a jogar com dez e pouco depois dá-se o primeiro golo do Estrela.

Positivo: Fukui

A decisão estava entre o positivo e o negativo, com explicação óbvia. Se é verdade que o médio japonês assinou um golo verdadeiramente sensacional, aos 59 minutos, também é verdade que deixou a equipa a jogar com apenas nove elementos, numa altura em que o Arouca procurava chegar ao golo do empate. Fukui esteve sempre interventivo no encontro, foi intenso e muito importante para combinações com os companheiros de equipa.