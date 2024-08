A fome de pontos chegou à Reboleira e frente a frente estiveram Estrela da Amadora e Casa Pia, duas equipas que procuravam somar a primeira vitória nesta edição da Liga.

Apesar do fator casa, a formação tricolor não se conseguiu impor à qualidade ofensiva dos «gansos» no início do encontro, muito graças à capacidade de Henrique Pereira e Miguel Sousa esticarem o jogo.

Ainda assim, a segurança de Bruno Brígido entre os postes conseguiu segurar o nulo no marcador, face a uma enorme falta de inspiração dos homens da frente do Estrela da Amadora. Podemos dizer que os primeiros 45 minutos ficaram marcados pela passividade da equipa da casa, mas os motivos de festa para os adeptos chegaram durante o intervalo, com a apresentação de um reforço, Bilal Mazhar.

Ora, quem viu o primeiro tempo, no segundo certamente pensou que estava a ver outro jogo, já que o Estrela da Amadora veio com outro comportamento e conseguiu surpreender o adversário. Alan Ruiz agarrou na batuta e fez um pouco de tudo, ora de trivela, ora de livre, ora a fazer passes de rotura… A recordar a classe de outros tempos.

Só que a reação acabou por ser sol de pouca dura, já que um erro de Tiago Gabriel manchou o que era até então uma exibição segura. Esta falha ofereceu o 1-0 de bandeja para Henrique Pereira, que conseguiu concretizar o primeiro da formação visitante.

O que se assistiu depois disso foi um jogo muito mais aberto, com o Casa Pia a não conseguir controlar as investidas do adversário, que sempre acreditou num possível golo do empate.

Ainda assim, a formação da casa não conseguiu impedir a terceira derrota consecutiva para a Liga. Com este resultado, o Casa Pia soma os primeiros pontos no campeonato e deixa a zona de despromoção.

A figura: Henrique Pereira, elemento diferenciador

Os primeiros 45 minutos tiveram dois nomes em destaque, um em cada equipa, mas o avançado da formação visitante destacou-se pela sua capacidade ofensiva, o ataque ao espaço e o facto de nunca ter dado descanso à defesa adversária. Na segunda parte aproveitou da melhor forma um mau alívio do adversário para fazer o primeiro golo do Casa Pia em toda a temporada.

O momento: erro de Tiago Gabriel

No jogo de estreia pela formação tricolor, o jovem central mostrou enorme segurança durante o primeiro tempo, mas um mau alívio de bola acabou por custar caro, já que Henrique Pereira estava no sítio certo para fazer o golo da formação visitante.

Positivo ou Negativo: Bruno Brígido, evitou males maiores

É certamente a segunda figura do encontro, sobretudo pelos lances perigosos que evitou e que podiam ter colocado o Casa Pia a vencer por mais do que apenas um golo. Foi o elemento «mais» dos tricolores durante todo o jogo.