Depois da vitória categórica diante do Benfica na primeira jornada da Liga, o Famalicão deslocou-se até à Reboleira para mostrar mais uma vez toda a qualidade que tem vindo a construir, com um triunfo sólido por 3-0.

Na equipa da casa, o destaque claro foi para a estreia de Ferro com a camisola tricolor e dessa forma o regresso ao principal escalão do futebol português. Recordar que o central português deixou os croatas do Hajduk Split durante este mercado e juntou-se à turma de Filipe Martins.

As bancadas gritavam por Nani, que respondeu sempre sorridente aos pedidos não só dos mais novos, mas sobretudo dos mais velhos. Sem o calor de outros dias, as duas equipas entraram algo contidas no encontro, com o Famalicão a mostrar-se mais perigoso no momento de atacar a baliza adversária.

De tal forma que Bruno Brígido esteve em bom plano nos minutos iniciais, com uma boa defesa após cabeceamento de Mihaj. Apesar da falta de oportunidades, o jogo esteve sempre bastante ativo, muito graças à qualidade de todos os intervenientes, mas com claro ascendente para a turma de Armando Evangelista.

Génio à solta no Estádio José Gomes

A partir da meia-hora de jogo essa diferença acentuou-se e começou a ser apenas o Famalicão a criar perigo junto da área tricolor. Na liderança da orquestra esteve o camisola 20, Gustavo Sá, que mais uma vez mostrou uma enorme qualidade com e sem bola. Um pé direito mágico e uma péssima abordagem de Ferro permitiram ao médio português entrar com perigo dentro da área e assistir Sorriso para o 1-0.

Um lance com 90 por cento de mérito para Gustavo Sá e os restantes pertenceram ao avançado brasileiro, que só teve de encostar para concretizar em golo um lance de génio.

Este momento ficou marcado na cabeça dos jogadores do Estrela da Amadora, que a partir daqui não conseguiram mais chegar perto da baliza adversária, deixando assim o resultado inalterado (0-1) até ao apito do árbitro.

Para o segundo tempo, Filipe Martins trouxe a experiência e a qualidade (aliada à ovação) de Nani, que aos 37 anos mostra a frescura mental que muitos jovens não possuem. Além do internacional português, também Léo Cordeiro se fez ao relvado e juntos tentaram dar outra irreverência ao Estrela da Amadora.

Já com a lua cheia a pairar sobre o Estádio José Gomes, a segunda parte arrancou com uma maior capacidade de luta dos estrelistas, que até criaram algumas situações de perigo, mas o trabalho para Zlobin continuou a ser diminuto.

Ainda assim, apesar de não ter qualquer interferência no lance, o guardião ex-Benfica viu Leonel Bucca ir às alturas cabecear ao poste, para desespero dos adeptos e do banco de suplentes liderado por Filipe Martins.

Com as primeiras alterações chegou novamente um ascendente famalicense, por mérito de Gustavo Sá, um autêntico relógio e do recém-entrado Mario González, que aproveitou a menor capacidade física de Miguel Lopes e Ferro para chegar com perigo à área adversária.

O apoio caloroso dos adeptos foi dando alguma emoção à noite fresquinha que se fez sentir na Reboleira, já que dentro das quatro linhas o melhor que se ia vendo era um lance dentro da área do Estrela da Amadora, que obrigou Ferro a ir ao relvado sujar os calções para evitar o segundo dos visitantes.

Mas a verdade é que apenas o Famalicão esteve realmente perto de ampliar a vantagem no encontro e a vontade de repetir o resultado obtido na primeira jornada diante do Benfica foi conseguido e com a mesma receita. Sem recorrer ao livro, Zaydou viu Sorriso abrir o ativo no primeiro tempo e parecia destinado que fosse o médio francês a apontar o segundo dos comandados de Armando Evangelista.

Alguns adeptos já iam abandonando os respetivos lugares, quando um erro inacreditável de Miguel Lopes acabou por oferecer um golo cantado a Mario González, que colocou um ponto final num encontro que teve praticamente apenas um sentido.

Com este resultado, o Famalicão junta-se assim a Sporting, FC Porto, Moreirense e V. Guimarães no topo da classificação, com seis pontos. Já o Estrela da Amadora ocupa o 14.º posto, com um ponto e apenas à frente das quatro equipas que ainda não somaram qualquer ponto neste início de campeonato.