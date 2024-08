Figura do jogo: Gustavo Sá, não sabe fazer nada mal

Claramente o elemento mais desestabilizador do lado famalicense, seja com ou sem bola. Cada vez que recebeu o esférico tornou uma jogada «banal» num momento de pura magia, como aconteceu ao minuto 36, quando assistiu Sorriso para o 1-0 dos comandados de Armando Evangelista.

O momento do jogo: bola no ferro de Leonel Bucca

Decorria o minuto 57 do encontro quando um pontapé de canto de André Luiz descobriu no coração da área o médio tricolor. Nas alturas, a cabeçada levou a bola até ao ferro da baliza de Zlobin, num lance que poderia dar outro rumo aos acontecimentos e acabou por ter um efeito contrário. Depois disto o Famalicão voltou a tomar conta do jogo e o resultado não sofreu alterações.

Outros destaques:

Sorriso – Autor do primeiro golo em todo o encontro, foi sempre um terror para os defesas e na jogada do 1-0 só teve de concluir o que tinha sido construído pelo seu companheiro de equipa Gustavo Sá.

Bruno Brígido – Não foi por ele que o Estrela da Amadora não conseguiu levar um resultado melhor da receção ao Famalicão. Nos primeiros minutos do encontro evitou uma vantagem madrugadora dos famalicenses após cabeceamento de Mihaj e esteve em bom plano ao longo dos 90 minutos.

Francisco Moura – O destaque no ala português vai sempre para a entrega e a qualidade que deixa em qualquer campo que pisa. Na vertente ofensiva é muito inteligente e forte nas combinações com os companheiros de equipa e não compromete a defender. Mais uma exibição segura do capitão famalicense.

Zaydou Youssouf – Receita que se cria não se esquece e o médio francês acabou por levar isso à letra. Depois do golo de Sorriso, o camisola 28 atirou para o 2-0 e confirmou a mesma fórmula que garantiu ao Famalicão a vitória sobre o Benfica na primeira jornada.