Filipe Martins admite que o principal objetivo do Estrela da Amadora é melhorar no processo ofensivo e «criar mais oportunidades de golo».

Na antevisão ao encontro com o Boavista, o técnico da formação tricolor fala ainda sobre a abordagem do clube no mercado de transferências e destaca o número de jovens que integram o plantel, neste momento.

«É muito importante sermos sérios e no processo ofensivo teremos que ser mais agressivos. Mais do que estarmos a falar de eficácia, temos é que criar mais oportunidades de golo. Espero um jogo muito tático em que será importante termos audácia com bola. Também não nos podemos desorganizar no momento da transição defensiva, principalmente pelo apoio frontal do Bozenik e dos desdobramentos dos seus extremos», começou por referir.

«Não me posso lamentar de nada. Temos 18 jogadores novos. Assumimos o virar de página, pois sentimos que queríamos renovar esta equipa. Sabemos que isso tem prós e contras. Creio que somos o quinto plantel mais jovem da I Liga. O mais importante é estarmos a dotar o clube de jogadores jovens e que possam ajudar o clube em termos de mais-valias para o futuro», acrescentou o técnico.

O jogo entre o Estrela da Amadora e o Boavista está marcado para esta segunda-feira, às 20h15, no duelo que encerra a quinta jornada da Liga.