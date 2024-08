Filipe Martins, treinador do Estrela da Amadora, após a derrota por 3-0 diante do Famalicão, no jogo de encerramento da segunda jornada da Liga:

Vindo de um empate motivador no terreno do Sp. Braga, o Estrela da Amadora não conseguiu levar de vencido o Famalicão, que na opinião do técnico tricolor «foi um justo vencedor».

«Na primeira parte não estivemos ao nosso nível não conseguimos transportar para o jogo, principalmente com bola o que trazíamos a nível estratégico. Entrámos bem na segunda parte, acertámos em algumas coisas ao intervalo e entrámos por cima. Talvez o momento do jogo possa ter sido a bola à trave, que podia ter mudado o rumo dos acontecimentos, já que estávamos numa fase ascendente. Fomos sempre à procura do golo do empate e acaba por ser uma transição que decide tudo. A partir daí o jogo ficou muito mais complicado para nós, tentámos chegar à frente, já que perder por dois ou por três seria igual, tentámos até ao final entrar no jogo, contra uma equipa desta qualidade, os erros pagam-se caros e o Famalicão é um justo vencedor», admitiu o técnico.

«A vitória é justíssima, o 3-0 é demasiado, foi fruto do que aconteceu no jogo, da eficácia que o Famalicão teve e da falta dela que tivemos no momento de marcar, podíamos ter tido maior definição no último terço do terreno, o 3-0 não se ajusta ao que se passou», acrescentou Filipe Martins.

Filipe Martins aproveitou ainda a ocasião para comentar a performance de Ferro na estreia com a camisola do Estrela da Amadora e garante que apesar da forma do central não ser a ideal, realizou um jogo «bastante competente».

«Ferro? Se o fomos buscar é porque temos a expetativa que ele seja titular. O Ferro teve de passar por um processo de reabilitação física, já que chegou muito debilitado da Croácia. Tem feito um trabalho que tem estado a resultar em pleno e honestamente surpreendeu-me ele ter conseguido jogar 90 minutos a bom nível, por ainda estar longe das suas capacidades máximas. Em condições normais, o Dramé ia continuar a jogar, mas provavelmente o Ferro para semana pode jogar outra vez, fez um jogo bastante competente», referiu o técnico.