João Nuno deixa rasgados elogios à estreia de van Hooijdonk com a camisola do Estrela e destaca a importância do mercado para ter um plantel «equilibrado». O técnico dos tricolores reforça ainda o objetivo de realizar uma segunda volta «melhor» do que a primeira:

Mercado e resto da época do Estrela

«O fecho do mercado trouxe-nos um plantel equilibrado, acho que temos dois jogadores por posição e estamos preparados para todos os cenários. Como é óbvio, há muitos jogadores acabados de chegar que precisam de treino, tempo e trabalho para estarem mais prontos para a competição, mas temos soluções e acredito que o plantel está preparado para dar resposta até ao final da época. Fazermos uma segunda volta melhor que a primeira é o nosso objetivo.»

Estreia com golo de van Hooijdonk

«Ele está a treinar muito bem, a ouvir e com vontade de aprender. Não quero pressão em cima dele, quero que ele seja o Sidney e entre em campo livre para jogar e com a mentalidade igual à de todos os outros que aqui estão. Todos têm de correr muito e ele já percebeu que aqui todos têm de o fazer, desde o avançado até cá atrás todos defendem e ele tem de entrar nesse processo rapidamente.»