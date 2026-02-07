João Nuno: «Quando não jogamos bem, temos de ter alma»
Treinador do Estrela admitiu alguma surpresa na tática escolhida pelo Santa Clara
João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa após a vitória (1-0) frente ao Santa Clara, a contar para a 21.ª jornada da Liga.
Santa Clara surpreendeu
«O Santa Clara entrou melhor. Nós não conseguimos fechar bem o meio-campo porque não estávamos à espera daquilo. Acho que foi muito nós percebermos o que é que o Santa Clara tinha feito, que nós não sabíamos o que é que íamos apanhar. Pela constituição da equipa, eu até estava a pensar numa coisa diferente. Quando conseguimos corrigir isso, acho que a partir daí a primeira parte é toda do Estrela até ao fim. Podíamos e devíamos ter criado mais.»
Final sofrido é resultado de inexperiência
«Na segunda parte, entrámos muito bem, fizemos o golo. A seguir ao golo, estamos ali mais dez minutos em que estamos bem, em cima do Santa Clara. A parte final é um bocadinho a inexperiência desta equipa. Como repararmos, a parte final temos vários jogadores que têm quatro treinos, três treinos. A dificuldade deles de perceberem o que é que está a acontecer é tremenda. Foi difícil para mim, foi difícil para os rapazes, mas fica sempre aquilo que eu digo. Quando não jogamos bem, temos de ter alma, temos de ter vontade e conseguimos os três pontos.»
Resultados dão estabilidade
«Os resultados ajudam-nos a dar estabilidade. É quase uma pré-época em andamento em competição, quando há tanta entrada e tanta saída. Temos de continuar, porque, finalmente, o mercado fechou. Eu estou ansioso que venha a segunda-feira para a gente treinar. E só com o treino, acredito, daqui a umas semanas vamos ver um Estrela capaz de jogar melhor os 90 e tal minutos de jogo.»