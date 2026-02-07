João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa após a vitória (1-0) frente ao Santa Clara, a contar para a 21.ª jornada da Liga.

Santa Clara surpreendeu

«O Santa Clara entrou melhor. Nós não conseguimos fechar bem o meio-campo porque não estávamos à espera daquilo. Acho que foi muito nós percebermos o que é que o Santa Clara tinha feito, que nós não sabíamos o que é que íamos apanhar. Pela constituição da equipa, eu até estava a pensar numa coisa diferente. Quando conseguimos corrigir isso, acho que a partir daí a primeira parte é toda do Estrela até ao fim. Podíamos e devíamos ter criado mais.»

Final sofrido é resultado de inexperiência

«Na segunda parte, entrámos muito bem, fizemos o golo. A seguir ao golo, estamos ali mais dez minutos em que estamos bem, em cima do Santa Clara. A parte final é um bocadinho a inexperiência desta equipa. Como repararmos, a parte final temos vários jogadores que têm quatro treinos, três treinos. A dificuldade deles de perceberem o que é que está a acontecer é tremenda. Foi difícil para mim, foi difícil para os rapazes, mas fica sempre aquilo que eu digo. Quando não jogamos bem, temos de ter alma, temos de ter vontade e conseguimos os três pontos.»

Resultados dão estabilidade

«Os resultados ajudam-nos a dar estabilidade. É quase uma pré-época em andamento em competição, quando há tanta entrada e tanta saída. Temos de continuar, porque, finalmente, o mercado fechou. Eu estou ansioso que venha a segunda-feira para a gente treinar. E só com o treino, acredito, daqui a umas semanas vamos ver um Estrela capaz de jogar melhor os 90 e tal minutos de jogo.»