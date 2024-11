O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, assegurou, na antevisão ao jogo frente ao Farense, que a goleada sofrida em casa do Benfica (7-0) já está ultrapassada e que retirou coisas positivas da eliminação da Taça de Portugal.

«Até aos 60 minutos dividimos o jogo com o Benfica. Podia estar 2-0, 2-1, 3-1. Um Benfica diferente daquilo que era, agora é uma das cinco equipas da Europa a criar mais lances de perigo. Acabámos por sofrer três golos que não estavam contemplados. Foi muito mau, mas dissecando toda esta informação temos de ver que houve coisas positivas. O pior foram as situações do Ferro e do André Luís que se lesionaram. O 'chip' é para o campeonato, que é o nosso maior objetivo», começou por dizer.

«Não vamos fugir à questão de que foi um resultado que não estávamos à espera. Mas também houve coisas positivas. Foi uma semana normal de trabalho. Estamos preparados para o jogo de sexta-feira. Esta derrota não vai afetar», acrescentou depois o treinador.

Já no que diz respeito ao Farense, José Faria coloca a equipa algarvia num patamar superior àquele que a classificação demonstra, tal como o próprio Estrela.

« Há jogadores com grande qualidade dos dois lados, uma casa com ambiente espetacular, como é o São Luís. Só isso traz pimenta. Trocaram de treinador, o Tozé Marreco trouxe uma nova energia, trouxe estabilidade e uma maneira diferente de jogar, e os resultados têm ajudado. É uma equipa com potencial, num lugar que não representa essa qualidade. Assim como o Estrela. Sabemos que é um adversário direto, sabemos que são três pontos que podem ser quatro ou um que deixa tudo na mesma. A semana decorreu de forma natural, tivemos de lamber as feridas mas estamos mais unidos do que nunca, caímos nesta situação juntos, vamos sair dela juntos. Se alguém está à espera de um Estrela enfraquecido, desengane-se», garantiu.

O Estrela da Amadora, 15.º classificado, com nove pontos, encontra na sexta-feira o Farense, último classificado, às 20h15, no encontro de abertura da 12.ª jornada.