À procura de dar continuidade ao resultado positivo que conseguiu diante do Moreirense, o Estrela da Amadora visita o terreno do Gil Vicente, este sábado, e José Faria destaca a dificuldade do encontro.

Em declarações aos jornalistas, o técnico da formação tricolor garante que apesar de ter «morto um borrego» no último fim de semana, nada garante que o mesmo resultado chegue neste encontro.

«A equipa está bem e tranquila. Do ponto de vista anímico, estamos fortes, obviamente que os resultados ajudam. Só nos serve de estímulo para dar continuidade. Sabemos a dificuldade e não é por causa de um bom resultado que se tem um bom resultado logo a seguir. Na semana passada, ‘matámos um borrego’, quebrando um ciclo de jogos com o Moreirense. Vamos interpretar jogo a jogo, trabalhando de forma diária», começou por referir.

«Quando constituímos este plantel, olhámos para o que os jogadores nos podem dar dentro de campo, mas analisámos também o caráter de cada um. Nós trabalhámos a parte mental, pedimos para se divertirem e fazerem o que se preparam a vida toda. Demos continuidade e temos um compromisso com eles, para poderem voltar a ser uma família, criar laços mais fortes e trabalharem mais juntos», acrescentou.

José Faria fala num adversário com «uma ideia bem definida e muito própria» e deixou no ar a possibilidade de continuar ao leme do Estrela da Amadora, sendo que o objetivo inicial era manter esta comissão técnica até ao jogo com o Gil Vicente, que acontece este sábado, a partir das 15h30, em Barcelos.