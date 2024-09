José Faria, treinador do Estrela da Amadora, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa, após a vitória por 2-1 sobre o Moreirense, a contar para a sétima jornada:

[Primeiros dias de trabalho com a equipa, o que pediu aos jogadores e a reação à vitória?]

Com uma vitória destas, emotiva, com todas as incidências do jogo, era hipócrita da minha parte se dissesse que não estou extremamente feliz. Do ponto de vista dos jogadores fizemos uma outra outra alteração, acima de tudo mudou a mentalidade. Não que já não a tivessem, mas às vezes só precisamos de dar um clique. Foi um trabalho mental, no meu primeiro treino estava um pouco apreensivo, não havia ligações, era uma equipa um pouco cinzenta. Queria que eles voltassem a ter um brilho nos olhos, a alegria de volta a ganhar e jogar bem. Preparámos muito bem este jogo, o jogo correu como nós pretendíamos, tínhamos dito que íamos estar a ganhar 2-0, só falhou que sofremos um golo, faz parte.»

[Como trabalhou a mentalidade da equipa, que procurava esta vitória há muito tempo?]

«Falei com eles antes do jogo e disse-lhes que o mais importante são os que não jogam, se tiver esses motivados, quem está lá dentro tem de ter garra. Senti-os motivados, senti uma energia diferente. Anteriormente também havia essa energia, mas uma mudança pode trazer isso mesmo, uma aura diferente, encarámos de uma forma diferente o jogo. Quando entrei no balneário, estavam felizes, pedi para colocar água na fervura, quem joga no Estrela, tem de estar feliz e isso tem de ser um sentimento normal.»

[Faltava alguma qualidade no último terço, a equipa melhorou nesse aspeto?]

«Éramos uma equipa com boa qualidade na saída, mas faltava ferir o adversário e entrar mais vezes no último terço. A entrada do Jovane trouxe isso, o Travassos queríamos que jogasse mais por fora, tentámos atacar esse espaço entre o lateral e o central com os médios. Sabemos que temos três homens na frente com características completamente diferentes. Marcámos dois golos e ainda podíamos ter feito o 3-0, acho que correu tudo como pretendíamos. Agradeço a estes adeptos, a energia contagiou a equipa, que nos ajudem. Quero dar os parabéns ao Miguel (árbitro), difícil de arbitrar, espero que nos cruzemos ao longo da carreira, desejar-lhe boa sorte para a carreira.»