Sem qualquer vitória fora de casa desde o início da Liga, o Estrela da Amadora procura reverter a tendência e levar de vencido o AVS, no jogo a contar para a 16.ª jornada da prova.

Na habitual conferência de antevisão ao encontro, José Faria destacou o bom momento da equipa e garantiu que o fator casa é sempre importante, ainda que o principal objetivo dos tricolores passe por trazer os três pontos para a Reboleira e evitar que seja criado o rótulo da equipa «forte em casa e frágil fora».

«Lutamos sempre para conseguir o melhor resultado possível, que é a vitória. Numa Liga tão competitiva, nem sempre é fácil. Estamos confiantes, preparámo-nos bem e a equipa está num bom momento, o grupo está forte. Passámos a quadra natalícia com um espírito de união e queremos transportar esse sentimento para o campo», começou por referir.

«Fator casa é importante, mas não me parece que haja algum bloqueio mental ou uma situação fora do normal. Defrontámos as cinco equipas que estão no topo da tabela, fora de casa, mais o Gil Vicente e o Farense, nos quais podíamos ter tido outro resultado e prestação. Temos de melhorar rapidamente, não queremos ser a equipa conhecida por ser forte em casa e frágil fora. Uma coisa tenho a certeza, somos os campeões do trabalho», acrescentou.

O jogo entre AVS e Estrela da Amadora está marcado para este sábado, a partir das 15h30 e terá a arbitragem de Pedro Ramalho.