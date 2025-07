Agora sim, é oficial. O Verona anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com o Estrela da Amadora para a venda de Luan Patrick.

Tal como o Maisfutebol tinha noticiado, o clube italiano confirmou a chegada do central de 23 anos, campeão mundial de sub-17 pelo Brasil, e que assina um contrato válido para as próximas três temporadas.

Com formação no Figueirense e no Ath. Paranaense, o jogador não somou qualquer jogo pelo Hellas Verona na última temporada, sendo que o último jogo oficial que realizou foi a 2 de março de 2024, na visita do clube brasileiro ao reduto do Londrina.