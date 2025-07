Agora sim, é oficial. O Estrela da Amadora anunciou, esta quarta-feira, a contratação de David Grilo.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, o guarda-redes de 28 anos deixa o Belenenses para rumar ao principal escalão do futebol português. Formado no Linda a Velha, passou as últimas três temporadas no emblema do Restelo e realizou um total de 88 jogos pela equipa principal.

Recorde-se que este é o terceiro reforço para a baliza do Estrela da Amadora, depois de confirmadas as contratações de Diogo Pinto (ex-Sporting) e Renan Ribeiro (ex-Hartford Athletic).