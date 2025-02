O Estrela da Amadora oficializou a contratação de Renato Pantalon e Semeu Commey.

De acordo com a atualização no que toca às inscrições na Liga, o central do Rio Ave surge na lista do emblema tricolor, confirmando assim a notícia que já tinha sido avançada pelo Maisfutebol. O central rescindiu contrato com os vilacondenses.

Quanto a Semeu Commey, deixa o Trofense ao fim de duas épocas e meia, sendo que no total apontou dois golos em 34 jogos pela equipa principal.

