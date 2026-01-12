O Estrela da Amadora confirmou o fim do empréstimo de Alan Godoy ao fim de apenas meia época, por acordo «entre todas as partes».

Através de um comunicado, o emblema tricolor optou por fazer regressar ao avançado espanhol ao Barcelona, sendo que na curta passagem pelo Estrela da Amadora realizou apenas seis jogos, três deles a titular. Na mesma nota, o clube deseja os «maiores sucessos» pessoais e profissionais a Godoy.