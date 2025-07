Agora sim, é oficial. O Estrela da Amadora anunciou a contratação de Gonzalo Calçada.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, o avançado espanhol chega aos «tricolores» a custo zero, depois de três temporadas em que representou a equipa B do Getafe. Na última temporada, Gonzalo Calçada fez 12 golos e duas assistências em 35 jogos e tornou-se o melhor marcador de sempre da equipa B do emblema espanhol.

«Estou muito entusiasmado por vestir esta camisola. Vou dar tudo dentro de campo para ajudar a equipa e fazer os adeptos felizes», afirmou.