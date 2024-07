O Estrela da Amadora oficializou a contratação de Issiar Dramé.

Através das redes sociais, o emblema tricolor confirmou a chegada do defesa de 25 anos, proveniente do Bastia (França). Com dupla nacionalidade, francesa e maliana, o jogador apontou dois golos em 20 jogos pela formação gaulesa na última temporada.

Issiar Dramé assina assim um contrato válido para as próximas três temporadas, ou seja, até 2027.