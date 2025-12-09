Liga
OFICIAL: Otávio renova com o Estrela da Amadora até 2029
Defesa brasileiro de 20 anos realizou quatro jogos pela equipa principal, esta temporada
O Estrela da Amadora anunciou, esta terça-feira, a renovação de Otávio até 2029.
Através do site oficial, o clube confirmou o novo contrato para o jovem central brasileiro de apenas 20 anos, que esta temporada já soma quatro jogos pela equipa principal. No clube desde a última temporada, Otávio foi contratado ao Botafogo e tem sido também utilizado nos sub-23 dos tricolores, somando sete jogos.
Recentemente, Otávio foi titular no triunfo do Estrela da Amadora sobre o Arouca, por 3-1, além de ter também sido utilizado de início na deslocação ao reduto do Sporting.
