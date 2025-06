O Estrela da Amadora anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Renan Ribeiro.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, o ex-guardião do Sporting está de regresso a Portugal, depois das passagens pelo Al Ahli (Arábia Saudita) e pelo Harford Athletic (Estados Unidos).

Aos 35 anos, Renan tem no currículo uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, ambas conquistadas na temporada 2018/19, quando esteve cedido por empréstimo do Estoril aos leões. Está assim confirmada a segunda contratação do Estrela para a baliza, depois da chegada de Diogo Pinto, proveniente do Sporting.

«Estrelistas, estou muito feliz por estar aqui! Garanto-vos que têm mais um guerreiro para vos ajudar», afirmou aos órgãos de comunicação do clube.