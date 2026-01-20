Liga
OFICIAL: Tom Moustier é reforço do Estrela da Amadora
Médio francês chega proveniente do Rot-Weiss Essen
O Estrela da Amadora oficializou, esta terça-feira, a contratação de Tom Moustier.
Através das redes sociais, o clube tricolor confirmou a chegada do médio sueco-francês de 23 anos, que chega proveniente do Rot-Weiss Essen, do terceiro escalão do futebol da Alemanha.
Contratado ao Hannover na época de 2023/24, Moustier termina a ligação de uma época e meia com o clube com quatro golos e quatro assistências em 46 jogos pela equipa principal. O jogador fez formação no Marselha e ruma assim ao futebol português.
