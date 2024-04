Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (2-2) frente ao Estrela da Amadora.

«Houve uma primeira parte onde fomos superiores a todos os níveis, proativos com e sem bola. Não deixámos sequer o Estrela chegar à nossa baliza. Controlámos o jogo vertical do adversário. Chegámos ao intervalo ganhar 2-0 com todo o mérito e qualidade. Entrámos concentrados na segunda parte, não foi por falta de concentração que sofremos. O Estrela mexeu na equipa, obrigou no a esticar o jogo e foi mais agressivo na pressão. Com o passar do tempo perdemos algum rigor a tapar linhas de passe. O Estrela ganhou confiança e conseguiu ligar mais vezes com os médios. O Leo acrescentou qualidade com bola. Mas, não foi por aí que chegaram aos golos. Perdemos alguma intensidade, mas o Estrela acaba por ser feliz. O segundo golo resulta de uma perda de bola nossa que não pode acontecer. Tirando isso, o Estrela tem uma bola parada perigosa, mas também não fomos capazes de colocar o Estrela em sentido. Houve mérito por o Estrela ter mexido com o jogo e demérito nosso por termos mantido o jogo morno. Nos últimos minutos poderíamos ter sido mais felizes, é um ponto na nossa caminhada. Temos de fazer o máximo de pontos possível para, no final, batermos palmas a estes rapazes»

[Meio campo com Aparício e Castro] «Fez um jogo competente. O Castro até fez um bom golo e um bom jogo. O Rúben também fez um bom jogo. Não posso pedir mais à equipa. É frustrante estar a ganhar 2-0 e empatar 2-2, mas é normal. Os jogadores deram uma boa resposta. Não podemos ser 100% perfeitos em todas as ações do jogo».