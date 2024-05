Na antevéspera do jogo derradeiro, a receção ao Gil Vicente, o Estrela da Amadora apresentou 11 elementos na antevisão, de modo a «demonstrar o caráter» e a união da equipa.

Juntamente com Sérgio Vieira, treinador principal, esta quinta-feira esteve também presente o presidente Paulo Lopo, o diretor desportivo José Faria, os jogadores (os oito capitães) António Filipe, Bruno Brígido, Kialonda Gaspar, Miguel Lopes, Mansur, João Reis, Aloísio Souza e Pedro Sá.

«Este panorama (de 11 elementos) tem a ver com o caráter das pessoas que trabalham juntas neste novo passo que foi dado para o regresso à elite. Sempre foi de uma forma unida, com valores, espírito de família e sacrifício muito fortes, frontalidade, lealdade, honestidade, amizade e entreajuda. No último jogo não será diferente. É um encontro determinante e todos queremos estar aqui no sentido de demonstrar que sempre foi e será assim até ao último segundo da temporada», começou por dizer o técnico português.

Com 30 pontos, mais um que o lugar de play-off de despromoção, ocupado Portimonense, o Estrela não quer depender do resultado do adversário, isto depois de sofrer uma pesada goleada frente ao Vizela, na passada jornada (4-0).

«É o primeiro ano depois de muitos longe deste rigor da I Liga e sabemos que é sempre muito difícil. Todas as outras equipas ou estiveram recentemente, ou já estão há muito tempo. O primeiro ano do projeto requer a superação, entrega e a evolução de muitos aspetos que contribuem para o rendimento. Fizemos grandes jogos contra adversários fortes. Sábado dependemos de nós e todos juntos a remar para o mesmo lado», explicou.

Relativamente aos jogadores presentes na conferência, Miguel Lopes e António Filipe foram os porta-vozes da equipa.

«O Gil Vicente está numa situação tranquila, mas o nosso espírito, vontade e o querer chegar a sábado é enorme. Estou convicto de que este grupo vai atingir os objetivos”, atirou Miguel Lopes. António Filipe rematou: «Já passei por algumas situações destas. Fomos construindo este sentido de família e de liderança, que temos de colocar em prática muito rapidamente. Estamos todos ansiosos para enfrentar este desafio.»

Este sábado, às 15h30, o Estrela, 15.º lugar, com 30 pontos, recebe o Gil Vicente, 11.º, com 36, no Estádio José Gomes.