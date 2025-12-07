Vasco Seabra, treinador do Arouca, em declarações aos jornalistas após a derrota no reduto do Estrela da Amadora, por 3-1, para a 13.ª jornada da Liga:

Análise à derrota frente ao Estrela

«Retiro um orgulho muito grande da equipa, não é fácil vir de uma adversidade de cinco derrotas, com esta mentalidade e força de espírito coletivo. Temos muitas nacionalidades, uma espinha dorsal do ano anterior e nas fatalidades a equipa luta, é brava e é guerreira. A forma como competiu durante todo o jogo, mesmo com menos um, ficámos perturbados ali durante cinco minutos e isso dá nos golos do Estrela. Mesmo aí são fatalidades. Gosto muito dele, mas tenho dúvidas de que o Kikas quisesse fazer golo. Parece que estamos sempre a correr contra muito mais do que um adversário. Agora, também sentimos que essa fase vai passar. Sofremos o golo e o jogo fica decidido já no fim, arriscámos tudo com menos dois jogadores. Dá-nos a sensação de que vamos dar a volta por cima o mais rápido possível.»

Má fase da equipa do Arouca

«Não queremos andar a falar disso durante muito mais jogos, a atitude que a equipa colocou em jogo dá-nos a segurança de que sente que as adversidades têm acontecido. Temos muito mais golos sofridos do que a nossa organização representa. Mantemos a confiança gigante entre nós. Não é fácil trabalhar sobre estas derrotas, mas se com este grupo é possível dar confiança e segurança, 100 por cento de certeza. Uma convicção muito grande no plantel, porque sentimos que vamos conseguir inverter a situação.»

Margem para melhorar nos próximos jogos

«Sentimos uma paixão muito grande da equipa quando treina, sentimos uma paixão pelo jogo gigante. O mais fácil seria chutar ao alvo, uma equipa que está desligada enquanto grupo, era fácil ter terminado o jogo e termos ficado agarrados uns aos outros a chorar no chão. Na vitória e na derrota mantemos o equilíbrio, sofremos com a convicção do que fazemos.»