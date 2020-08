Srdan Babic vai reforçar o Famalicão por empréstimo do Estrela Vermelha.



O defesa já está em Portugal e chega aos famalicenses por empréstimo com opção de compra. Os famalicenses podem assegurar o sérvio em definitivo por cerca de um milhão de euros.



O jogador de 21 anos despontou no Vojvodina, passou pela Real Sociedad B e pelo Reus antes de assinar em definitivo pelo campeão sérvio. Nas últimas três épocas Babic cumpriu 71 jogos pelo Estrela Vermelha, tendo conquistado três campeonatos locais.



Babic é campeão europeu de sub-20 pela Sérvia e internacional pelos escalões de sub-19, sub-20 e sub-21.