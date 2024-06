O Estrela da Amadora está perto de promover dois regressos ao futebol português: Alan Ruiz e Ferro estão na mira do clube da Reboleira, confirmou o Maisfutebol a notícia avançada por A Bola.

Apesar do interesse dos tricolores, ainda existe uma barreira pela frente. Os jogadores precisam de acertar a rescisão de contrato com os respetivos clubes para, depois, assinarem pelo Estrela.

O médio-ofensivo argentino tem contrato com os brasileiros do Sport até 31 de dezembro, enquanto o defesa-central português está ligado aos croatas do Hajduk Split até 2026.

Alan Ruiz, de 30 anos, leva sete assistências e quatro golos em 28 jogos, este ano, pela equipa que milita na Série B.

O esquerdino chegou em 2016 a Portugal para representar o Sporting e conquistou uma Taça da Liga pelos leões. Saiu após uma época e meia, mas regressou à Liga em 2021/22 para vestir as cores do Arouca. Soma ainda passagens por Gimnasia, San Lorenzo, Colón, Aldosivi e Arsenal de Sarandí.

Já Ferro, atualmente com 27 anos, concluiu a formação no Benfica e sagrou-se campeão nacional com os encarnados em 2018/19, época em que fez dupla na defesa com Rúben Dias.

A carreira do central não evoluiu como era esperado: foi cedido ao Valência, ao Hajduk e ao Vitesse, antes de regressar em definitivo à Croácia, no início de 2023. Na última temporada, somou apenas seis jogos pela formação de Split.