Uma final. Uma guerra. O tudo ou nada na Amadora.

Uma batalha por três pontos e um único objetivo: a manutenção no principal escalão do futebol português.

Este domingo, o Estrela e o AVS defrontaram-se no Estádio José Gomes, num jogo em que tudo estava em cima da mesa.

José Mota chegou, viu e ganhou. “Like a boss” e a manutenção só é decidida daqui a uma semana. O técnico de 61 anos chegou à Vila das Aves para tentar uma cartada bonita e conseguiu o primeiro passo.

Os tricolores, a jogarem o último jogo da temporada em casa, precisavam vencer para garantir a manutenção, enquanto o AVS só ainda sonhava com esse objetivo se triunfasse. Em caso de empate, o Estrela teria de ficar à espera dos jogos do Farense e Boavista, enquanto o AVS só passaria a almejar a presença no play-off.

CONFIRA TODO O FILME DO ENCONTRO

A equipa da casa, apoiada por milhares nas bancadas, entrou melhor e foi controlando os primeiros minutos da partida. No entanto, José Mota começou a juntar as peças, organizou a equipa e o restante encontro foi do AVS. Mais bola, mais oportunidades e apenas pecou na falta de golos.

O intervalo veio e pouco mudou. A equipa de José Faria não conseguia sair e o coletivo visitante continuava a desperdiçar as oportunidades que criava.

Livres, remates à queima roupa, cabeceamentos e bolas para a área. Nada funcionava. Até que… Zé Luís cabeceou para o manter de um sonho.

6728. Mais coisa, menos coisa. O número de adeptos que assistiram ao golo de Zé Luís que ditou a vitória do AVS. Subiu nas alturas, após cruzamento impecável de Vasco Lopes, e marcou o único tento da partida.

O Estrela quer a manutenção? Sim. Fez por isso? Não. Para estar na primeira é preciso dar mais.

O AVS quer a manutenção? Sim. E fez por isso.

Na próxima jornada, o Estrela visita o terreno do Estoril. O AVS, que está a dois pontos dos tricolores, recebe o Moreirense. O que acontecer ditará os últimos lugares da primeira divisão. Mas uma coisa é certa… haverá emoção.

Figura: Zé Luís, o herói da Vila das Aves

Um dos que mais procurou inaugurar o marcador ao longo dos 90 minutos. E conseguiu fazê-lo. Foi mais alto que todos e cabeceou para o golo solitário da partida. Deu os três pontos ao AVS e levou a luta pela manutenção para a última jornada.

O momento: minuto 85, Zé Luís sobe nas alturas e mantém vivo um sonho

Tal como já tinha tentado muitas vezes ao longo do encontro, o AVS voltou a bombear a bola. Desta vez foi o recém-entrado Vasco Lopes. Cruzamento perfeito para o coração da área, Zé Luís sobe ao décimo andar (sem elevador) e cabeceia para o fundo das redes. Estádio José Gomes gelado.



Negativo: a postura do Estrela

Não se pode dizer que o Estrela fez um jogo terrível. Não o fez, é verdade. Mas numa tarde em que só precisavam de empatar para ficarem com um pé e meio na Liga… conseguiram perder. A entrega não foi a pretendida para uma equipa que joga em casa e tem mais de seis mil apoiantes nas bancadas. A manutenção é decidida na próxima jornada? Sim, culpa dos tricolores.