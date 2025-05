Melhor marcador da Liga 3 esta temporada, Tiago Leite está muito perto de dar o salto para a Liga.

Apesar de ter suscitado o interesse de outros clubes do principal escalão, o jogador de 24 anos deverá reforçar o Estrela da Amadora, confirmou o Maisfutebol. O avançado, que brilhou ao serviço do Fafe com 17 golos em 32 jogos, terá assinado um pré-acordo com o emblema da Reboleira há já algumas semanas.

Tiago Leite formou-se no Fafe, mas também passou pelas camadas jovens de Moreirense e Vitória de Guimarães, antes de se estrear como sénior no Berço. Passou ainda pelo Juventude de Pedras Salgadas e, em 2022/23, notabilizou-se nos sub-23 do Gil Vicente com 16 golos, o que lhe valeu a mudança para o Anadia na época seguinte.

Esta temporada, regressou a Fafe e ajudou a equipa a terminar no quinto lugar na fase de apuramento de campeão.