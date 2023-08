Para lá da hora, mas com justiça. O Estrela da Amadora venceu o Estoril por 2-1, com o golo da vitória a chegar no décimo minuto de compensação, mas a recompensar a equipa que foi melhor durante mais tempo.

Depois de duas derrotas e dois jogos sem golos, a equipa de Sérgio Vieira soma os primeiros golos e os primeiros três pontos, suportados por uma exibição sólida.

Os minutos iniciais mostraram logo um Estrela mais agressivo nos momentos sem bola e em cima do erro do adversário. E o Estoril somou pelo menos dois potencialmente graves ainda antes dos 5 minutos. Primeiro, Dani Figueira; depois, Holsgrove.

Empurrada pelo público – mais de 36.600 na da Reboleira – a equipa de Ivo Vieira dominou em quase todos os momentos do jogo. No momento defensivo, o trio de centrais – Kialonda Gaspar, Omurwa e o regressado Miguel Lopes – anularam quase por completo. Na frente, Ronaldo Tavares, Ronald e, a espaços, Leo Jabá faziam a diferença através da velocidade, a mesma com que os defesas e os médios do Estrela faziam a bola chegar ao ataque.

A primeira parte terminou com mais posse de bola para a equipa da casa, mais remates e a sensação clara de maior conforto no jogo do que o conjunto de Álvaro Pacheco, que só através de duas ações pelo flanco esquerdo conseguiu quebrar a ausência de dinâmica.

Logo a abrir a segunda parte, o golo de Ronaldo Tavares – o primeiro do Estrela na Liga ao fim de 14 anos – pareceu dar ainda mais confiança aos homens de Sérgio Vieira, que continuaram a fazer uso das transições rápidas.

Até à hora de jogo, Álvaro Pacheco mexeu três vezes na equipa, uma devido à lesão de Mangala, mas o golo do empate não foi consequência do crescimento da equipa da Linha, mas sim do aproveitamento de uma desatenção fatal. De um canto para o Estrela nasceu uma transição letal com três para um que João Marques aproveitou depois de correr mais de meio-campo com a bola.

Com algum sangue fresco após o golo, os tricolores mantiveram-se por cima do jogo durante mais alguns minutos. O recém-entrado Kikas ameaçou o golo uma vez, marcou (mas em fora de jogo logo assinalado) depois.

Os minutos finais mostraram duas equipas declaradamente em busca da vitória e um Estoril mais na… linha e, até, por cima do jogo.

Rodrigo Gomes, que entrou na segunda parte mas ainda a tempo de ser um dos melhores dos visitantes, desestabilizou a defesa do Estrela e esteve duas vezes perto de marcar, a segunda num pontapé de bicicleta.

Mas ao Estrela, aquilo que pareceu faltar em capacidade física sobrou sempre em alma e as chegadas à área de Daniel Figueira nunca deixaram de existir. No último minuto do tempo de compensação, Leo Cordeiro, em pele de lobo, rematou colocado de pé esquerdo e deu à equipa da Amadora uma vitória merecida.