O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, assegurou este domingo que a equipa da Reboleira tem toda a capacidade e confiança para discutir os três pontos frente ao FC Porto, no Dragão.

«Temos capacidade para nos superiorizar e dividir o jogo contra uma equipa forte num ambiente difícil. Vamos fazer o nosso melhor, tentar marcar primeiro se for possível. Quem tem jogadores como eu tenho, sente-se preparado para todos os adversários», admitiu o técnico.

Ainda assim, em antevisão ao encontro da 14.ª jornada, José Faria admite que não olha para o momento dos portistas como sendo uma altura de fragilidade e por isso reconhece a dificuldade da tarefa.

«Amanhã [segunda-feira], jogamos num campo difícil e não acredito que o FC Porto esteja fragilizado. Será um erro pensar dessa forma. Vai ser um jogo de máxima dificuldade, mas acreditamos muito que temos a capacidade para fazer um bom resultado.

O Estrela da Amadora, 13.º classificado, com 12 pontos, desloca-se na segunda-feira, às 20h15, ao Estádio do Dragão, para enfrentar o FC Porto, terceiro classificado, com 31. Pode seguir a partida AO MINUTO no Maisfutebol.