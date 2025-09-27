João Nuno está praticamente fechado como novo treinador do Estrela da Amadora, segundo apurou o Maisfutebol. O técnico de 40 anos estará este sábado presente no Estádio José Gomes para assistir ao encontro frente ao AVS. 

O nosso jornal sabe que o técnico natural do Montijo estará ainda a ultimar os últimos detalhes do contrato com os estrelistas. O esperado será que João Nuno, que treinava o Belenenses (da Liga 3), já oriente a formação da Reboleira na próxima semana. 

Luís Silva, que assumiu o papel de interino após a saída de José Faria, deverá portanto fazer a última partida no leme do Estrela da Amadora, diante do AVS. Um encontro que poderá acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol.

João Nuno, por sua vez, dará assim o salto para a Liga, fazendo também a estreia no principal escalão do futebol português. Antes, treinou o Cova da Piedade B, o Fabril Barreiro, o 1.º Dezembro e mais recentemente o Belenenses.

Na presente temporada, pelos «Azuis do Restelo», o treinador leva quatro triunfos em seis encontros, com destaque para a eliminação do Marítimo, da II Liga, na Taça de Portugal.  

