João Nuno praticamente certo como novo treinador do Estrela da Amadora
Técnico estará este sábado no José Gomes para assistir ao encontro frente ao AVS
João Nuno está praticamente fechado como novo treinador do Estrela da Amadora, segundo apurou o Maisfutebol. O técnico de 40 anos estará este sábado presente no Estádio José Gomes para assistir ao encontro frente ao AVS.
O nosso jornal sabe que o técnico natural do Montijo estará ainda a ultimar os últimos detalhes do contrato com os estrelistas. O esperado será que João Nuno, que treinava o Belenenses (da Liga 3), já oriente a formação da Reboleira na próxima semana.
Luís Silva, que assumiu o papel de interino após a saída de José Faria, deverá portanto fazer a última partida no leme do Estrela da Amadora, diante do AVS. Um encontro que poderá acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol.
João Nuno, por sua vez, dará assim o salto para a Liga, fazendo também a estreia no principal escalão do futebol português. Antes, treinou o Cova da Piedade B, o Fabril Barreiro, o 1.º Dezembro e mais recentemente o Belenenses.
Na presente temporada, pelos «Azuis do Restelo», o treinador leva quatro triunfos em seis encontros, com destaque para a eliminação do Marítimo, da II Liga, na Taça de Portugal.
