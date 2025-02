O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, considerou que a visita ao Boavista, para a 22.ª jornada da Liga, vai ser «um dos jogos mais difíceis» da época dos tricolores.

«O Boavista é um clube histórico. Não desistem e lutam sempre até ao fim. Sabemos o que vamos apanhar e estamos prontos para um dos jogos mais difíceis da temporada, até pela carga emocional que traz e o posicionamento das duas equipas», afirmou José Faria na antevisão à partida.

Faria mostrou-se solidário com os axadrezados, devido ao castigo da FIFA, entretanto levantado, que impedia os «axadrezados» de inscrever jogadores no campeonato.

«Não era justo para ninguém o que vinha a acontecer com o Boavista. Temos de partir todos em igualdade de circunstâncias. Temos de partir todos em igualdade de circunstâncias. Um clube com a grandeza e a história do Boavista merece jogar em pé de igualdade com as outras equipas e acho que isso será possível agora. Seja o Boavista ou o Santa Clara na próxima semana, acho que não há melhores alturas. Temos de nos agarrar ao processo», frisou.

«A chave vai estar muito no foco e no que conseguimos controlar dentro de campo. O ambiente vai ser adverso e poderá haver algum tipo de instabilidade. Temos jogadores com muito potencial, mas algo intermitentes, pois demora a solidificar os que chegaram mais tarde. O tempo vai trazer isso, mas nós não temos tempo, portanto vamos ter de saltar etapas e acelerar os processos», concluiu o treinador do Estrela.

Estrela da Amadora, antepenúltimo, com 17 pontos, e Boavista, último, com 12 pontos, jogam no Estádio do Bessa, na sexta-feira, às 20h15, no jogo de abertura da 22.ª jornada da Liga, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.