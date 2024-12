Declarações de José Faria, treinador do Estrela da Amadora, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate (1-1) frente ao AVS:

«No passado já fizemos bons jogos fora da casa, mas não estávamos a conseguir pontuar. Hoje foi mais um desses casos; quem assistiu ao jogo, a sensação que ficámos a nível do relvado é que deixámos ficar dois pontos aqui hoje. Fomos a equipa que dominou, que quis ganhar, fomos superiores. É o que é; é futebol. Às vezes não se joga tão bem e ganha-se, faz parte, é o processo».

[Domínio após sofrer] «O mais importante é perceber todos os momentos do jogo. Entrámos fortes, marcámos, estávamos confortáveis e permitimos pouco ao adversário. Levamos um golo de bola parada e fomos atrás, era um jogo de tripla. Esta equipa é isto, é alma, correr atrás do resultado, aconteceu com o Vitória em que sofremos dois golos em fases críticas e empatámos. Perceberam que o empate para nós já não era positivo. Quem tem jogadores como o Pinho, o Bucca, o Cabral para entrar, só pode ser um treinador feliz».

[Igor Jesus pode chegar a outros patamares?] «Não só o Igor. Temos jogadores para patamares acima, tem pedigree, jogou consideravelmente no Flamengo, chegou à Europa, ainda está a perceber que não pode estar em todo o lado. Faz parte, tem 21 anos, o potencial está todo lá. Vamos percebendo que é um jogador para outros patamares, mais do que o que se vê em campo é o caráter, é um miúdo de caráter, de família, o que ajuda».