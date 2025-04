José Faria, treinador do Estrela da Amadora, antecipa um jogo difícil contra o Farense a contar para a 29.ª jornada do Campeonato. O treinador de 38 anos destacou o espírito combativo do adversário algarvio apesar da posição que ocupam na classificação.

«Aqui e ali não têm conseguido ter os melhores resultados, mas isso não muda em nada aquilo que são, ou seja, é um clube cheio de alma, muito apoiado pelos seus adeptos, seja em casa ou fora, e na última visita à Reboleira tiveram a oportunidade de praticamente assegurar a manutenção, no ano passado», referiu em conferência de imprensa.

O Estrela também não está numa posição muito favorável na tabela. A equipa da Reboleira está apenas uma posição acima do playoff de despromoção e vê o duelo com o Farense como uma «final».

«Parece-me claro e óbvio que esta será uma final para as duas equipas. O Estrela não está mais confortável, na minha maneira de ver, porque as coisas mudam de uma semana para a outra e nunca sabemos o que é que acontece nos outros campos», atirou o técnico do Estrela.

O Estrela chega ao jogo animado pela vitória frente ao Nacional [0-1], com destaque para Jovane Cabral, autor do golo decisivo. Sobre o jogador, Faria foi teceu muitos elogios.

«O Jovane é um jogador que nos últimos anos tinha jogado muito pouco e, em termos emocionais, estava completamente arrasado. Imaginem a expectativa de um jogador que chega o Sporting, impõe-se no Sporting, ganha títulos no Sporting e pode fazer uma carreira de nível superior e, de repente, tiram-lhe o chão. O potencial está lá», concluiu.

Com 26 pontos, o Estrela ocupa o 15.º lugar e pretende distanciar-se ainda mais da zona de despromoção. O Farense, por sua vez, luta desesperadamente para sair da penúltima posição. O encontro está marcado para domingo, às 15h30, e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.