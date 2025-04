José Faria, treinador do Estrela, em declarações na conferência de imprensa após a derrota ante o Farense por 0-1:

[Análise da partida]

«Hoje aconteceu a tempestade perfeita. Correu tudo mal. Um pequeno sentimento da Lei de Murphy a aplicar-se. Ou seja, momentos críticos de jogo, temos um penálti, não conseguimos fazer. A seguir, no início, na segunda parte, o adversário marca. Primeira parte muito dividida. Depois, no fim, acho que fizemos mais do que o suficiente para ter outro resultado. Mas é o que é. Faz parte. Na semana passada não estava tudo decidido, não estava tudo bem. Esta semana não pode estar tudo errado. Temos de olhar para aquilo que conseguimos melhorar e podemos melhorar. Para dar uma resposta já no próximo jogo.»

[Dramé, um dos mais inconformados, é este o tipo de jogador que quer para a sua equipa?]

«Próxima pergunta, se faz favor. Não me apetece responder a isso.»

[O que é que pode prometer para os cinco jogos que faltam no futuro?]

«Isto é tudo muito equilibrado, como eu tenho dito. Falei na conferência da antevisão com o Farense, pela qualidade de exibicional que tinha feito nos últimos jogos já merecia ter outro tipo de resultado. Hoje, curiosamente, parece-me que conseguimos controlar bem. Na primeira parte, o jogo é bastante dividido, como eu vos disse. O Farense, na bola parada, cria uma ou outra dificuldade. Mas um jogo dividido. E pronto, depois na questão do penálti, mais uma vez. Porque é muito difícil. Sofrer um penálti a acabar. Tudo isso, numa derrota em casa amarga. Mas traz-nos coisas boas. A capacidade deste Farense, que tem tido boas exibições, provocar muitas dificuldades de nos superarmos. O que podemos prometer é continuar a trabalhar igual ao primeiro dia em que aqui chegamos. Olhar para dentro, para o processo. Ver o que é que tivemos de menos bem. O que é que podemos melhorar. Não individualizar. Por isso é que não quis responder à pergunta anterior. Um jogo em que perdemos em casa e vimos falar de exibição de uma defesa central, para mim, não faz sentido. Acho que isto tem de ser em conjunto grupo. Agora, a verdade é que este grupo já deu provas de grande caráter, como aconteceu na semana passada. E que na dificuldade costuma dar a volta. Sabemos que temos jogos muito difíceis, finais. Temos que os encarar como tal, para podermos atingir os nossos objetivos.»