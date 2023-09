O FC Porto joga, esta sexta-feira, contra o Estrela da Amadora, na partida que abre a jornada cinco da Liga.



Como é habitual, o Maisfutebol vai estar na Reboleira para lhe contar tudo sobre o jogo que arranca às 19h15 - siga o AO MINUTO, aqui.



Os dragões integram o trio de líderes da Liga, juntamente com Sporting e Boavista, e vão tentar chegar à liderança isolada num terreno historicamente difícil. Sérgio Conceição, que se voltará a sentar no banco de suplentes, não pode contar com Veron e Namaso enquanto Pepe, Grujic e Baró estão em dúvida. Em sentido contrário, Alan Varela espreita a estreia como titular.



Por sua vez, o Estrela, recém-promovido à Liga, tem apenas uma vitória e um empate nas quatro jornadas anteriores. Gustavo Henrique é baixa confirmada ao passo que a disponibilidade de Mansur ainda é uma incógnita.



Confira as equipas prováveis na galeria associada ao artigo.