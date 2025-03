Estrela e Sporting medem forças este sábado, num encontro a contar para a 27.ª jornada da Liga.

Com sete baixas para o encontro, Rui Borges não pode contar com Hjulmand e Maxi Araújo, ambos castigados, sendo que Morita também está fora das contas. Desta forma, o meio-campo leonino deverá ser composto por Debast e Eduardo Felicíssimo.

Além disso, St. Juste deve também ser uma das novidades no onze do Sporting, ao lado de Diomande e Gonçalo Inácio no centro da defesa, sendo que Matheus Reis passará para a ala esquerda.

Do lado do Estrela, José Faria sabe que não pode contar com Diogo Travassos, jogador emprestado precisamente pelos leões e a defesa deve ser mesmo o setor com mais mexidas, com o regresso à titularidade de Dramé.