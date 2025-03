Luís Silva, treinador adjunto do Estrela, em declarações à flash interview da Sport TV, após a derrota frente ao Sporting, por 3-0, na 27.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«Não estava na nossa estratégia retardar o golo do Sporting. A nossa estratégia era que o Sporting não marcasse nenhum golo. O Sporting entrou bem no jogo, mas depois nós conseguimos entrar até determinado momento. A partir dos 35 minutos e com menos um jogador, as coisas tornaram-se mais difíceis.»

[O que mais poderia ter feito a equipa?]

«Não posso dizer, porque acho que fez o suficiente enquanto o jogo esteve 11 para 11. O Estrela, o Sporting e até a equipa de arbitragem cometem erros. Hoje sentimos uma boa casa, que tinha tudo para ser um bom espetáculo e estava a ser muito disputado. É muito difícil jogar com o Sporting. Com 10 é mais difícil ainda. Estava uma casa muito cheia, mas apesar dos nossos adeptos estarem a ajudar a equipa, também sentimos muita gente a apoiar o Sporting. Acaba por ser uma vitória do Sporting, mas penso que nesta parte final do campeonato as equipas todas têm objetivos e o do Estrela não é mais fácil que o do Sporting - lutar pela manutenção.»